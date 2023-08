Firenze, non si ferma dopo un incidente: denunciato

Firenze, 24 agosto 2023 - Alla guida di un’auto su viale Matteotti, non si era fermato subito dopo l’urto con un motociclo, evitando così di lasciare i propri dati e di assicurarsi delle condizioni del ragazzo in sella al motorino rimasto sull’asfalto dopo l’incidente.

E’ stato però individuato dalla polizia municipale grazie alle telecamere e ad alcune testimonianze. Il fatto è avvenuto venerdì scorso intorno all’una e mezza, quando una pattuglia del reparto Fortezza è stata inviata per rilevare il sinistro.

Il ragazzo in sella al motorino è stato trasportato subito al pronto soccorso di Careggi per esser poi dimesso con alcuni giorni di prognosi per un trauma cranico e facciale. Attraverso le telecamere poste sul viale e la testimonianza di alcune persone presenti sul posto al momento dell’accaduto la Municipale è riuscita a individuare una targa collegata ad un’auto di colore e modello corrispondenti a quello indicato e che si trovava su viale Matteotti in un orario compatibile a quello dell’incidente.

Dopo numerosi accertamenti, gli agenti sono riusciti anche a risalire al proprietario che, una volta contattato, confermava di essersi trovato alla guida dell’auto all’orario del sinistro. Gli agenti hanno potuto verificare sull'auto posteggiata la presenza di danni sulla carrozzeria destra compatibili con l’urto con il motociclo.

Negli uffici del reparto, il proprietario ammetteva nuovamente dinanzi agli agenti di essere stato alla guida del mezzo ma non di essersi accorto di avere urtato un altro mezzo durante la marcia, la compagna dichiarava a sua volta di essere stata passeggera dell’auto ma di non essersi accorta dell’urto, nonostante fosse avvenuto sul lato passeggero.

Vista la dinamica dell’evento e gli evidenti danni riportati dalla macchina, tuttavia, gli agenti hanno ritenuto inverosimile la versione riportata, procedendo con una denuncia, a carico del conducente, per fuga ed omissione di soccorso con il conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione.