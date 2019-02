Firenze, 24 febbraio 2019 - Una giocatrice di volley fiorentina e che gioca nel VolleyRò Casal de' Pazzi, squadra romana di serie B1, si è infortunata gravemente durante la trasferta siciliana contro il ProVolley Team Modica. La ragazza, Denise Meli, durante una fase di gioco, è caduta male e ha riportato la frattura di tibia e perone. L'atleta, che compie nel 2019 18 anni, ha sentito molto dolore ed è stata subito assistita dallo staff del team. Polemiche per il ritardo dei soccorsi: l'ambulanza è arrivata dopo almeno quindici minuti. La giovane è stata poi trasportata all'ospedale di Modica.

Come riporta la pagina Facebook del VolleyRò nella giornata di domenica, "Denise questa mattina è stata sottoposta a un intervento chirurgico, reso necessario per ricomporre la frattura di tibia e perone della gamba destra. L’operazione eseguita dall’equipe del professor Catalano, primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Maggiore di Modica, è perfettamente riuscita e, dopo circa due ore, intorno alle ore 12.30, la ragazza ha lasciato la sala operatoria per tornare in reparto. Denise ora sta bene, è stata per tutto il tempo in compagnia dell’allenatore della Serie B1 Lorenzo Pintus che da ieri, per quanto possibile, le è stato sempre accanto".

Nella mattina di domenica, dalla Toscana, è partita anche la mamma di Denise, per stare vicino alla figlia. "Presto Denise - sono ancora le parole della società - potrà lasciare la Sicilia e fare ritorno a Roma dove inizierà il periodo di riabilitazione per il completo recupero. Il Volleyrò Casal de’ Pazzi desidera esprimere i suoi ringraziamenti, anche a nome di Denise e della sua famiglia, a tutti coloro che in queste ore le hanno manifestato affetto, anche solo con un like. Un grazie particolare va rivolto al presidente e alla società della Crai Radenza Modica, sempre presenti e vicini alla ragazza dal momento del suo ricovero in ospedale".

La partita tra ProTeam e Volleyrò è ripresa dopo 40 minuti dall'infortunio. Per la cronaca ha vinto il ProVolley Team 3-0. Denise Meli, di ruolo centrale, è uno degli astri nascenti del volley femminile italiano e non a casa gioca in quella che è la società che studia le possibili future campionesse della Nazionale azzurra, di cui il VolleyRò è serbatoio.