Delude "Otello" Applusi per coro Salsi e Mehta

In tempi di economia è giusto aver riproposto in questo 85° Maggio l’edizione dell’Otello verdiano andata in scena senza pubblico tre anni fa durante la pandemia e destinata alla tv. Nella ripresa curata da Joao Carvalho Aboim la maggiore libertà di movimenti e l’assenza di mascherine non ha però migliorato più di tanto il deludente spettacolo di Valerio Binasco con le scene di Guido Fiorato che confondono interni ed esterni contro lo sfondo onnipresente di una città devastata e i costumi di epoche diverse di Gianluca Falaschi. Né purtroppo è migliorata la parte musicale, almeno a giudicare dall’esecuzione piuttosto traballante ascoltata l’altra sera che potrà forse assestarsi nelle repliche. Zubin Mehta ha riproposto la sua lettura dai tempi lenti e dai contrasti attenuati senza però riuscire a evitare frequenti discrepanze fra buca e palcoscenico e perfino qualche scollamento nella pur generosa resa dell’orchestra.

Se poi si è confermata la bella prova del coro diretto da Lorenzo Fratini e delle voci bianche istruite da Sara Matteucci, non certo felici sono apparse le modifiche apportate alla compagnia, ferma restando l’autorevolezza vocale e scenica di Luca Salsi, uno Jago poco sottile ma sempre efficacissimo. Al di là di una generica sicurezza Arsen Soghomonyan ha impersonato un Otello dal timbro sgradevole e dalla dizione confusa, tanto povero di sfumature quanto incline a sguaiate intemperanze, mentre un materiale di base più interessante ha mostrato la Desdemona di Zarina Abaeva pur con una monotonia di fraseggio deprimente e qualche sbavatura di intonazione. Anche Joseph Dahdah ha avuto problemi con la tessitura di Cassio mentre piuttosto bene si sono disimpegnati gli altri. Il pubblico che sostiene con passione il teatro in questo momento difficile ha accolto tutti con calore riservando gli applausi più intensi a Salsi e a Mehta.

Giuseppe Rossi