"Della cessione si è saputo tardi Solo dal giornale"

"La cessione delle quote? L’ho letta sui quotidiani. E me ne dolgo. Anche perché a differenza di quanto dice il presidente Niccoli, l’amministrazione ha provveduto a costruire una proposta di sostegno anche in assenza di comunicazioni chiare in merito alle strategie societarie".

Che la Fiorentina sarebbe andata via si sapeva.

"La pec è del 30 aprile. immediatamente la giunta si è mossa cercando di coinvolgere anche le altre società sportive della zona,per trovare una soluzione a questo, che già capivamo potesse diventare un grosso problema per il Fiesole Calcio".

Sindaco, di fatto però Niccoli dice di non aver avuto risposte.

"Abbiamo provato a spiegare al consiglio direttivo del Fiesole Calcio, e vorrei spiegare a tutti, che le decisioni delle amministrazioni pubbliche, soprattutto quando coinvolgono il bilancio, non possono essere prese senza considerarne attentamente le ricadute sul territorio e sui servizi collettivi che sono tenute a sostenere".

E adesso cosa succede?

"La proposta va riconsiderata vista la nuova situazione venutasi a creare a seguito della repentina e inaspettata decisione del Fiesole Calcio, della quale non si conoscono altri dettagli, se non quelli pubblicati dalla stampa".