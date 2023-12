Uccise il compagno della madre durante un litigio. Condannato a 14 anni in abbreviato

Firenze, 18 dicembre 2023 – Quattordici anni di reclusione per omicidio volontario. È la condanna che il gup Federico Zampaoli ha inflitto in abbreviato a Jose Manuel Parco Eguizabal, 21 anni, accusato di aver accoltellato, provocandone la morte, il compagno della madre Jorge Borja, il 25 luglio 2022, in un appartamento a Novoli.

Il pm Antonino Nastasi aveva chiesto 16 anni di reclusione. La vittima, peruviana, aveva 41 anni ed era impiegato come badante. Al culmine di una lite, il giovane, secondo l'accusa, avrebbe colpito con una coltellata alla spalla il connazionale. Il 22enne, difeso dall'avvocato Elisa Baldocci, era arrivato in Italia, con un visto turistico, da circa un mese e dopo qualche giorno sarebbe dovuto rientrare in Perù dove vive col padre.