Delinquenza giovanile a Scandicci: arresto e tre denunce

Un arresto e tre denunce. È il bilancio di un intervento dei carabinieri di Scandicci chiamati ancora una volta a intervenire nella zona in piazza Resistenza. Verso le 19 di lunedì i militari si sono imbattuti in un gruppo di ragazzi intenti a bere e urlare in via Deledda. Hanno deciso di identificarli ma nonostante vari tentativi di instaurare un dialogo, ben presto la situazione è degenerata. I ragazzi sono arrivati a spintonare i carabinieri, ad opporre una forte e continua resistenza alle operazioni, tanto che i carabinieri sono stati costretti a richiedere rinforzi.

Raggiunta poi la calma i militari hanno portato i ragazzi, tutti di nazionalità egiziana, in caserma. Il più esagitato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri tre sono stati denunciati per favoreggiamento personale. E ieri mattina si è tenuto il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto e imposto al ragazzo, un diciottenne già noto alle forze dell’ordine, la misura dell’obbligo di firma.

I controlli nella zona del centro andranno avanti anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è stoppare ogni genere di violenza e operare a scopo preventivo contro il consumo indiscriminato di alcol e la vendita di stupefacenti.