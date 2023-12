Del Regno, è scontro con l’opposizione

Finiranno sul tavolo della Procura le parole di alcuni consiglieri di opposizione di Impruneta. A inizio ottobre avevano criticato pubblicamente, tramite una domanda di attualità, poi i social, la stampa e le affissioni, la nomina da parte del sindaco Riccardo Lazzerini del nuovo segretario generale del Comune, Vincenzo Del Regno, ex giudice della Corte dei Conti con alle spalle vari incarichi e funzioni direttive-apicali in diversi Comuni, tra cui Firenze e Siena. Il suo nome era finito nelle intercettazioni dell’inchiesta Hidden Partner, vicenda attualmente non arrivata a giudizio e rispetto alla quale il professionista si è sempre dichiarato totalmente estraneo. Le accuse - che il giudice valuterà - nei suoi confronti non riguardano alcuna pubblica amministrazione. Del Regno ha inviato ieri una querela alla Procura contro i consiglieri di minoranza per difendere la propria reputazione di fronte a quanto da loro dichiarato anche durante il consiglio comunale trasmesso in streaming. L’accusa nei loro confronti è di diffamazione aggravata dalla diffusione mediatica nonché di aver fatto affermazioni false e lesive della sua credibilità. Dal canto suo l’amministrazione imprunetina ha sempre confermato la scelta del segretario comunale, legata alle sue competenze professionali e esperienze con, a livello economico, il riconoscimento di un’indennità pari alla percentuale minima attribuibile a chi riveste il suo ruolo.