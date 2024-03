Del Re nei rioni in tandem: "Raccolgo idee pedalando"

Non è solo una ‘lotta’ di voti ma ormai anche di mezzi. Tra Sara Funaro, la candidata del Pd e della coalizione di centrosinistra, e Cecilia Del Re, ex dem e probabilmente in corsa solitaria con Firenze Democratica, i punti di discontinuità sono tantissimi. Da quelli seri come i temi caldi della città a quelli più curiosi dal punto di vista comunicativo. Sì perché se da una parte Funaro ormai da diverse settimane il sabato mattina sta facendo le passeggiate con i cittadini, dall’altra Del Re ha deciso di salire su un tandem e di raccogliere idee per la Firenze del futuro. Prendiamo questo sabato mattina: Funaro, con l’iniziativa ‘Con Sara per Firenze’ sarà al Quartiere 1 (il ritrovo è alle 11 in piazza San Jacopino) per camminare con i cittadini e fare poi un discorso conclusivo alle ore 12.30 al Circolo Ricreativo Pescetti. Da giorni va avanti la promozione dell’evento anche sui social: oltre alla locandina, come canzone (su Instagram), ricorre spesso ‘Dog days are over’ (Florence And The Machine).

È il quarto appuntamento: ogni cittadino, spiega lo staff di Funaro, "avrà l’opportunità di portare le proprie idee per costruire insieme i quartieri di domani".

Più o meno nella stessa fascia oraria Del Re parteciperà all’iniziativa, da lei ideata, ‘Tandemocratica’, il viaggio su due ruote in 50 zone di Firenze. Si parte oggi da Cure (orario 10-12) e San Jacopino (17-19), domani è il turno di Gavinana (10-12) e Ponte di Mezzo (17-19), domenica Del Re sarà a Mantignano e Ugnano (16-18.30): Del Re salirà in sella al tandem e a turno saranno, si legge in una nota, con lei i responsabili di Firenze Democratica nei quartieri, i consiglieri comunali e di quartiere. L’obiettivo è raccogliere idee e lanciare proposte per lo sviluppo della città. Perché il tandem? "Perché la bicicletta è il mezzo più ecologico, veloce e democratico, e a doppio pedale perché quello di Firenze Democratica è un progetto collettivo", si spiega nella nota. "Portiamo in dote la nostra capacità d’ascolto e le nostre proposte", spiega Del Re. Ex colleghe assessore, ex compagne di partito, adesso rivali: Sara a piedi ma è importante precisare che non disegna la bici; Cecilia in tandem. La campagna elettorale di questo pazzo 2024 passa anche dai mezzi usati. E magari qualcuno userà il monopattino: a caccia di idee e di spunti.

Niccolò Gramigni