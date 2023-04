Del Re e il ‘flirt’ a sinistra "Meglio non punire Palagi"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Le informazioni che il consigliere dell’opposizione di sinistra in Palazzo Vecchio, Dmitrij Palagi, acquisì nell’esercizio della sua funzione, riguardanti lo sviluppo urbanistico cittadino, finirono poi su un quotidiano.

La “fuga di atti“ avvenne nell’agosto 2022, dopo i termini di presentazione di contributi o manifestazioni d’interesse, ma nel momento in cui si stava svolgendo la fase dell’“istruttoria tecnica“. La diffusione preoccupò a tal punto gli uffici dell’urbanistica da segnalare quanto avvenuto alla procura. Le indagini si sono concluse con un’archiviazione, ma le carte acquisite svelano che il primo difensore di Palagi, benché formalmente avversario della giunta, fu proprio un membro della giunta Pd. Allora in carica, oggi non più: Cecilia Del Re. Fu l’assessore all’urbanistica - recentemente silurato per la sua posizione sulla tramvia al Duomo - prima a parlare con lo stesso Palagi, poi a suggerire come “punirlo“, indicando, in una mail a segreteria generale e direzione urbanistica, il “profilo basso“ "per evitare un contenzioso tra il consigliere e il Comune che porterebbe anche alle dimissioni del consigliere e farebbe scoppiare un caso politico". "Suggerisco - diceva ancora Del Re - di contestare per iscritto direttamente al consigliere l’accaduto, ammonendolo, anche per il futuro, e facendo chiaro che sarà sua la responsabilità per ogni eventuale danno conseguente; il consigliere risponderà per iscritto riferendo tutto quanto sopra (assumendosi quindi la responsabilità della tramissione e quindi anche di tutte le conseguenze connesse a talo atto che potrebbero scaturire), mettendo così l’amministrazione al riparo da eventuali future contestazioni da parte di terzi". Era il 13 agosto. Ma l’assessore forse non sapeva che giusto il giorno prima, dalla segreteria generale di Palazzo Vecchio era partito alla volta della procura un "rapporto informativo relativo alla diffusione di informazioni da parte di un consigliere comunale a seguito di accesso agli atti". Informazioni che, secondo il municipio, in quella fase istruttoria della procedura "dovevano rimanere segrete per non ledere il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione". Anche se, di penale, la procura non ravvisò nulla.