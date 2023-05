Dehors extra, ok in aula Ma è polemica sul voto

La delibera sedie e tavolini straordinari all’aperto è stata approvata dal consiglio comunale, seppur con forte discussione su un ordine del giorno all’interno della maggioranza. Per l’estate 2023 prevede la possibilità di mettere sedie e tavolini solo alle attività che si trovano fuori dall’area Unesco, con l’eccezione concessa alle attività di somministrazione inserite nella lista delle ‘Eccellenze storiche fiorentine’, che potranno aderire al piano straordinario purché in centro non abbiano già i dehors ordinari (l’eccezione riguarda meno di una decina di attività). Il periodo di riferimento è dal 1 giugno al 5 novembre.

E’ prevista inoltre una maggiore flessibilità nella concessione ai locali di somministrazione che si trovano lungo i cantieri della tramvia. Il voto è stato molto vario, anche tra consiglieri dello stesso partito. Pd, Iv, Lista Nardella e Italexit hanno votato favorevolmente mentre il gruppo Centro si è astenuto. Sinistra Progetto Comune e Fdi hanno criticato, con un deciso ‘no’. Nel M5s il capogruppo Roberto De Blasi ha votato in modo contrario mentre il collega Lorenzo Masi si è astenuto: situazione simile all’interno della Lega con Massimo Sabatini favorevole e il capogruppo Federico Bussolin astenuto.

Da segnalare che ci sono stati problemi su un ordine del giorno, tra Pd e Iv: Iv, tramite la capogruppo Mimma Dardano e Barbara Felleca, ha proposto un atto chiedendo di "valorizzare la morfologia delle aree più periferiche della città" e di "valutare di concedere alle attività commerciali di non somministrazione (fuori dall’area Unesco) degli ‘spazi di appoggio’ analogamente a quanto avviene per le gelaterie".

Qui la spaccatura è stata netta: il Pd ha chiesto di rimandare l’atto in commissione per approfondire anche la dicitura degli spazi di appoggio, Iv è andata avanti per la sua strada e il risultato finale è che l’odg è stato bocciato e un gruppo di consiglieri Dem è uscito al momento del voto, tra cui Massimiliano Piccioli, Leonardo Calistri e Stefano Di Puccio. "Al Pd non piace l’idea che Iv possa fare qualcosa in modo del tutto autonomo - l’attacco di Dardano -. Non aveva senso approfondire quell’odg, andava votato subito. La realtà è che il Pd era aggressivo perché ha perso le elezioni". E mentre Bussolin ha ironizzato parlando di "fratelli coltelli", il capogruppo Dem Armentano ha replicato dicendo che "nessuno può accusarci" sui temi della "coerenza e della trasparenza". Poi è arrivata la stoccata di Ubaldo Bocci e Emanuele Cocollini del gruppo Centro: "Per il Pd il merito delle cose conta meno di zero".

Niccolò Gramigni