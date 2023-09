Degrado, la protesta di via Spontini: “Siamo nuovamente sommersi dai rifiuti”

Firenze, 6 settembre 2023 - “Siamo tornati punto e a capo, coi cassonetti che straripano di immondizia ed i rifiuti lasciati accatastati lungo il marciapiede. Quando poi entreranno in funzione le nuove chiavette elettroniche, allora sì che saremo sommersi dall’immondizia”. Sono arrabbiati alcuni abitanti di via Spontini. Siamo in zona San Jacopino e quel che sta accadendo sembra la fotocopia di quel che succedeva in passato.

Era il 2018, raccontano gli abitanti, “quando i cassonetti erano messi in via Spontini, tra i civici 8 e 10. Regnava il degrado più assoluto, tra materassi, vecchi trolley, carrelli della spesa, vestiti, addirittura mobili. Per non parlare dei rifiuti delle pizzerie e dei ristoranti peruviani”. Il problema venne poi risolto nel 2020. “Fu l’assessore Bettini a interessarsi della vicenda - ricordano i residenti -. I cassonetti furono finalmente spostati in via Toselli. E da quel momento tutto è andato per il meglio. I rifiuti dei ristoranti non venivano più portati fin lì e, trattandosi di un’arteria principale, la pulizia era svolta anche più di frequente”. Con l’avvento della ciclabile, poi, “la situazione sotto il profilo dei rifiuti è migliorata, dato che manca proprio lo spazio fisico per lasciare fuori cartoni e altro”.

Ma la pace, e il decoro, per chi vive in via Spontini è durato poco. “I cassonetti sono stati inspiegabilmente tolti da via Toselli e rimessi in via Spontini, sul lato opposto rispetto a prima. Ci sono fondi costretti a tenere le saracinesche abbassate per via del cattivo odore e della spazzatura che fuoriesce - si arrabbiano i cittadini -. Viviamo nella sporcizia e guardiamo con orrore al momento in cui entreranno in funzione le chiavette elettroniche”.