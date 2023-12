Degrado Il Comune usato come pista da parkour

‘Certe notti’ in piazza Resistenza, provi a fare parkour saltando dalle scalinate del palazzo comunale. ‘Certe notti’ in piazza Resistenza, vieni salvato all’ultimo minuto dal barista eroe mentre due loschi ti aggrediscono e se sei donna ti mettono le mani ovunque.

‘Certe notti’ in piazza Resistenza, trovi il senza fissa dimora che usa le colonne dei negozi come bagno a cielo aperto. È questa la storia che si trovano a vivere i residenti di Scandicci in transito la sera dalla piazza centrale della città. Piazza Resistenza è per gli scandiccesi la piazza della Signoria dei fiorentini.

È l’esempio di architettura contemporanea disegnata da Richard Rogers, l’unico centro civico realizzato dall’Urbanista londinese. Ma viene spesso abusata, perché la notte è vuota. E uno spazio vuoto, non vissuto, diventa preda degli immancabili balordi. Di tutte le attività illegali che vengono commesse in piazza, il parkour è di certo quella più nobile. Ragazzi che mettono alla prova le loro capacità atletiche scalando il cemento, o testando l’elasticità dei propri legamenti e delle ginocchia tentando il lancio dalla scalinata del palazzo comunale, per atterrare nell’aiuola verde dove c’è il cippo a ricordo dei caduti per la liberazione.

Li abbiamo incontrati di notte mentre stavano tentando l’impresa (non riuscita in realtà). Non prima di aver testato tutti i muretti della zona, e la terrazza pensile del comune per saltare, scavalcare, salire con i piedi e le scarpe appunto sui corrimano d’acciaio.

Al capezzale di piazza della Resistenza sono corsi in diversi, dai politici dell’opposizione, agli stessi amministratori che a più riprese hanno raccontato il disagio della generazione post covid, la necessità di interventi non solo di ordine pubblico, ma anche di welfare. Eppure gli episodi si sommano agli episodi. Dai minorenni problematici che si azzuffano ubriachi e scatenano il pandemonio, allo spaccio in diretta, alle rapine ai minorenni o agli anziani; nel tempo su questa piazza è successo di tutto.

Ora il parkour, come ultima frontiera della notte. Non sono gli skaters che di giorno tranquillamente tentano tricks davanti all’auditorium, il parkour è qualcosa di più estremo, rischioso, nel quale ci si può far male davvero. Di notte il palazzo è sguarnito, la polizia municipale termina alle 20. Ed è sguarnita la piazza, per la quale in molti ormai da troppo tempo chiedono aiuto.