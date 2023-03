Click day lavoratori stranieri, boom di domande. Anche da Russia e Ucraina

Firenze, 28 marzo 2023 – Il click day per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia “ha avuto da noi un'affluenza molto alta. In particolare di studenti che fanno la conversione da studio a lavoro. Abbiamo gestito in particolare tante ragazze provenienti dall'est della Russia e dell'Ucraina. E ancora dall'Africa centrale, come Camerun e Senegal. La domanda da presentare è piuttosto complessa, per questo c'è la necessità dell'aiuto degli esperti del patronato”.

A dirlo è il direttore del Patronato Acli di Firenze Elisabetta Di Lorenzo a proposito del click day di ieri.

“Intorno alle 9, quando c'è stato l'inizio si sono verificati alcuni problemi tecnici – ha spiegato Guzi Arjola, operatore del Patronato Acli – ma si sono risolti subito tanto che la prima domanda è partita già alle 9.06. Ci occupiamo di servizi del genere da molto tempo, seguendo più generazioni, anche tramite il passaparola”.

“Le domande – ha ricordato Di Lorenzo – si potranno inviare fino al 31 dicembre, ci saranno altre finestre quindi penso che ci siano ancora opportunità per molte persone”.