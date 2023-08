Decine di aspiranti insegnanti di sostegno esclusi per errori formali a Firenze

Brutta sorpresa per decine di aspiranti insegnanti di sostegno: dopo aver superato correttamente le tre prove di esame selettive per accedere ai corsi di specializzazione universitaria di docenza ad alunni con disabilità, hanno ricevuto una lettera di ‘bocciatura’ della loro domanda per questioni formali. Viene loro comunicato il procedimento di esclusione al corso ‘Tfa sostegno’ all’Università di Firenze per, spiegano alcuni di loro, "errori formali nell’istanza". Non avrebbero compilato correttamente le domande di accesso. Pur avendo già una laurea magistrale nei settori richiesti, mancherebbe per esempio l’indicazione di alcuni esami sostenuti.

"Ma il curriculum di studi della mia laurea – ci spiega un’aspirante insegnante di sostegno – già prevede quegli esami. Non era specificato che dovessimo trascriverli: lo davamo per scontato". Secondo alcuni candidati esclusi, gli errori formali oggi contestati, derivano anche da un bando "complicato e confusionario, con la possibilità di fare errori materiali altissima". Le comunicazioni di procedimento di esclusione, poi, sono state ricevute a poche ore dalla chiusura degli uffici di segreteria per ferie. "Rispondendo alle mail per chiedere informazioni, abbiamo ottenuto solo risposte automatiche e ai centralini telefonici non risponde nessuno". Eppure di insegnanti di sostegno qualificati e volenterosi ce n’è davvero bisogno, col ricorso spesso da parte delle scuole alla chiamata di docenti di altre materie e non specializzati in disabilità, che si prestano a dare un sostegno didattico fondamentale per tanti ragazzi. E ora? Gli esclusi dovranno fare ricorso al Tar? "I candidati – rispondono dall’ateneo - hanno ricevuto una comunicazione che li avverte dell’avvio di un procedimento di esclusione, perché nel fare domanda non hanno dichiarato tutti gli elementi previsti per l’ammissione alla classe di concorso. Ma non si tratta di un’esclusione Automatica: possono integrare la documentazione mancante o presentare una replica che l’Università valuterà".

Manuela Plastina