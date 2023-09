Decibel Open Air, tre arresti ed oltre 300 dosi di droga sequestrate

Sesto Fiorentino (Firenze), 11 settembre 2023 - Tre arresti ed oltre 300 dosi di stupefacenti sequestrate. Il festival di musica elettronica che si è svolto in via Lucchese ha avuto risvolti pesanti per quanto riguarda il profilo della sicurezza e della lotta al consumo di droga.

Decine di migliaia i giovani che anche dall’estero si sono riversati a Sesto per il maxi evento di musica techno. Naturalmente, i controlli da parte della questura sono stati molto rafforzati. Ed i risultati si vedono.

Ecco che ieri intorno alle 19 è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale uno straniero che, alterato per via dell’abuso di sostanze alcoliche, stava infastidendo le persone in coda. Durante l’identificazione, il giovane ha continuato a dare in escandescenza, tanto da procurare ad un poliziotto delle lesioni poi giudicate, in ospedale, guaribili in quattro giorni. Non solo. L’arrestato aveva addosso un coltello da cucina ed un paio di cesoie appuntite. È stato dunque denunciato per il possesso ingiustificato di tali pericolosi arnesi, così come per la ricettazione di due computer portatili che, secondo i primi accertamenti, risulterebbero essere stati portati via da un’azienda sanitaria romagnola.

Hanno poi avuto un bel daffare le forze di polizia sul versante del contrasto alle droghe. Polizia e Carabinieri hanno sequestrato nel complesso oltre 300 dosi di sostanze stupefacenti davvero per tutti i gusti: cocaina, eroina, hashish, anfetamine e pure le pericolosissime droghe sintetiche.

Così, ieri sera in poche ore sono stati arrestati, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droghe, tre uomini tra i 20 e i 30 anni. Altri tre sono stati denunciati, sempre per lo stesso reato. In manette sono finiti un 30enne marocchino, sorpreso con 63 dosi di anfetamina e 30 di cocaina, un 27enne albanese che aveva 63 dosi di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina, e un ventenne romano con 8 dosi di hashish, 27 di cocaina, 20 di eroina e 46 di altre sostanze. Il giovane, individuato nell’area bagni, avrebbe anche tentato la fuga liberandosi dello scomodo carico, successivamente recuperato dalla polizia.

Denunce infine per una donna e un uomo arrivati da altre regioni d’Italia e per un ragazzo originario di Santo Domingo. Tutti e tre avevano dose di cocaina, Mdma ed hashish.