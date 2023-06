Debutto boom a Sant’Antonio

Debutto con grande entusiasmo per la Festa della birra organizzata dal Rione Sant’Antonio fino al 2 luglio. Grazie alla musica della cover band dei Led Zeppelin, in molti hanno partecipato alla prima serata di ieri che sarà seguita questa sera da altra musica dal vivo, quella de Il Gatto e Aiux Dj. Domani microfoni aperti per Sticamecoparde (foto) e domenica musica coi Bbq.

Nel parco di Sant’Antonio ogni sera birra a volontà e piatti per tutti i gusti con la carne sulla brace, un menù "a tutta birra" in cui è l’ingrediente principale per un primo, la cottura delle salsicce e anche una torta alla Guinness. E poi lampredotto in panino e vaschetta dolci fatti rigorosamente in casa e altre specialità, inclusi piatti veg. Si prosegue poi il prossimo fine settimana: il 29 si esibiranno i Crawlspace con Dj Poli, il 30 musica dal vivo con il sax di Stefano Gori e Ajuz Dj, sabato gli Anime in plexiglass e il 2 luglio i Parvenza.