Debutta la nuova direttrice di Careggi Daniela Matarrese si presenta "Abbiamo grandi sfide davanti"

Da ieri è ufficialmente alla guida dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Daniela Matarrese, classe 1973, medico specialista in igiene e medicina preventiva, un master al Sant’Anna di Pisa in management e sanità e una specializzazione a Chieti, è la nuova direttrice generale dell’ospedale più grande della Toscana. Oltre che in Regione, ha in passato già lavorato a Careggi ed avuto incarichi presso l’Asl Sud-Est. "Una nomina di cui mi assumo la responsabilità, ma di cui sono convinto mi sarà riconosciuto in futuro anche il merito – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, al momento della firma dell’incarico -. Daniela Matarrese è una donna giovane, ma con collaudate esperienze, determinata, rigorosa". "Abbiamo grandi sfide davanti – ha detto la nuova direttrice -. La prima è sicuramente quella delle liste di attesa: ci inizieremo a lavorare da subito. Ma proprio perché siamo un’azienda ospedaliero-universitaria le sfide più grandi saranno la ricerca, su cui Careggi sta già avendo ottimi risultati, formazione e didattica". Congratulazioni per la nomina, insieme all’augurio di buon lavoro, sono arrivati anche dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Lisa Ciardi