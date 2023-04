De Laurentiis choc "Nardella frena Rocco" Ira sindaco: "Insultato perché salvo il Franchi"

di Emanuele Baldi

De Laurentiis si schiera con Commisso, bastona Nardella il quale a sua volta s’infuria come non mai. Restyling Franchi, il mercurio del termometro è tornato a salire vertiginosamente nel giro di una mezz’ora ieri pomeriggio.

Riavvolgiamo il nastro. In giorni arroventati dalle polemiche sulla ristrutturazione dell’impianto di Nervi per la quale l’Ue ha rimesso in discussione 55 milioni di fondi Pnrr piomba con un intervento, passateci il gergo calcistico, a gamba tesa il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Questo è il paese della Corte dei Conti e delle sovrintendenze, ma il calcio dovrebbe avere via libera e dire al Comune ‘Scusami ma tu che non metti soldi da anni in questi stadi, cedili a chi ti garantisce di investire svariati milioni, ma dagli le autorizzazioni per poterlo fare" tuona il presidente dei partonepei che poi assesta il colpo sottolineando che invece "prima viene fatta una legge da Berlusconi, e poi ci mette la mano Renzi con l’attuale sindaco di Firenze, nemico del calcio italiano, nonostante le origini napoletane". Per De Laurentiis Nardella starebbe mettendo i bastoni tra le ruote a Rocco Commisso. che "è disperato" perché "mi dice che non gli fanno fare niente". Nardella legge, sobbalza e risponde per le rime:

"In Italia un sindaco e un’amministrazione trovano risorse per realizzare un’opera pubblica salvaguardando un monumento nel rispetto delle norme e affrontando tanti vincoli e procedimenti burocratici imposti, fanno un concorso internazionale con 31 progetti concorrenti, ottengono 40 pareri favorevoli senza scorciatoie, e oggi vengono insultati e minacciati. Siamo di fronte a una totale assurdità". "Tutto questo – tiene a precisare il sindaco – con un decreto approvato da un anno, che assegna queste risorse e una gara europea pubblica in corso da 167 milioni di euro che impone rigore, sobrietà e rispetto della legalità".

Quindi l’affondo finale: "Non permetteremo che lo stadio Franchi, come qualcuno vorrebbe, faccia la fine dello Stadio Flaminio, dello stesso autore Nervi, lasciato abbandonato e degradato. Non resta che continuare a lavorare con serietà e allo stesso tempo attivare tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione per difendere la legalità, la nostra città, i nostri tifosi e il nostro patrimonio".