De Gregori e Venditti eterna poesia Cinquant’anni di capolavori per una coppia più salda del tempo

di Giovanni Ballerini

Dopo essere stati applauditi protagonisti a febbraio di due concerti al Teatro Verdi, tornano a grande richiesta a esibirsi a Firenze Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che continuano con successo il tour estivo che li vede domani sera in concerto in piazza Santissima Annunziata all’interno della quarta edizione di Musart. I due cantautori saranno poi il 22 luglio a Villa Bertelli di Forte Dei Marmi e il 29 luglio all’arena Alberto Checcarini di Marsciano (Perugia). Questa indovinata serie di concerti sta andando (da tempo) così bene, che è difficile pensare che i due miti della musica italiana possano tornare a esibirsi separatamente. Detto questo, gustiamoci la magia di questo tour che vede ancora insieme i due artisti romani che debuttarono in coppia nel 1972 con lo storico album "Theorius Campus", il disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Due personalità differenti, ma affini. Ognuna con la sua distintiva poetica e il suo modo di vivere lo storytelling. Il loro live - lo hanno dimostrato in questa lunga serie di applauditi concerti in ogni dove, che ha collezionato sold out a non finire - non è un semplice deja-vu, ma un regalo per i tanti fan, che torneranno a emozionarsi con uno show irripetibile in cui Venditti & De Gregori daranno nuova veste ai loro cavalli di battaglia, interpreteranno canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, pezzi che sono diventate colonna sonora di varie generazioni. Per affiancarli sul palco, per dare vita a un suono straordinario capace di esaltare entrambi i repertori, è stata creata una super band che riunisce alcuni dei musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini alla batteria, Danilo Cherni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase all’organo Hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Paolo Giovenchi alle chitarre. Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale del set è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Fra i brani in programma due grandi classici come "Peppino" e "La Donna Cannone" brani attualmente in radio e disponibili in digitale, che Venditti & De Gregori hanno inciso e reinterpretato per questo iconico show. Disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download anche i brani "Generale" e "Ricordati di Me", contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione.