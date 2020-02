Firenze, 15 febbraio 2020 - “La notizia più bella che potesse arrivare alla vigilia della nostra anteprima Chianti Lovers”. - E’ con queste parole che il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, commenta la notiza dell’esclusione dell’Italia dai Paesi colpiti dai dazi americani, sui prodotti esportati. “Possiamo tirare un sospiro di sollievo – aggiunge - dopo mesi di apprensione. Siamo grati al Governo americano e alle nostre Istituzioni per il gioco di squadra che ha permesso di ottenere questa esclusione”.



“Il mercato americano – conclude - resta per noi punto di riferimento e asset fondamentale per il nostro export. Un Paese che negli ultimi decenni ha incrementato l'interesse e l'apprezzamento verso i nostri prodotti. Questa notizia ci fa riprendere la nostra attività con maggiore serenità, pronti a investire ancora di più”.



La notizia giunta da Washington è stata accolta con entusiasmo anche da Susanna Cenni, vicepresidente commissione agricoltura e responsabile nazionale agricoltura per il Pd.



“L’allarme delle settimane scorse – ha commentato - aveva preoccupato più settori e in modo particolare la filiera vitivinicola del nostro Paese. Mercoledì scorso avevo svolto in commissione una nuova interrogazione alla Ministra sull’argomento, per sapere quali aggiornamenti ci fossero e dopo c’è stato anche l’incontro svolto a Roma con il Segretario Perdue. Soprattutto i consorzi dei grandi vini italiani avevano manifestato grandi e più che giustificate preoccupazioni nei mesi scorsi, che avevamo raccolto e tradotto in atti parlamentari”.



“Alla vigilia delle “Anteprime” che nei prossimi giorni vedranno protagoniste tutto il mondo vitivinicolo toscano, un po’ di serenità. Il risultato - conclude Cenni - è frutto di un importante lavoro diplomatico del nostro Paese che va riconosciuto e apprezzato, e credo sia stata fondamentale la mobilitazione del mondo del vino e di tutti coloro che credono nella qualità di tante nostre serie filiere”.



