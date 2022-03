David Sassoli, l'omaggio di Firenze: una panchina blu, il colore dell'Europa

Firenze, 26 marzo 2022 - Firenze non dimentica David Sassoli. Una panchina blu con le dodici stelle gialle della bandiera europea sarà presente all'ingresso del viale dei Bambini da piazza dell'Isolotto. La nuova installazione è un omaggio all'ex presidente del Parlamento europeo, nato proprio nel capoluogo toscano e scomparso l'11 gennaio 2022.

Si tratta di un simbolo che incarna proprio quei valori comunitari di cui Sassoli si è sempre fatto portavoce. L’inaugurazione questa mattina, 26 marzo, alla presenza, tra gli altri, della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, dell’assessore alle Politiche Giovanili Cosimo Guccione, del presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, dei promotori del progetto, dell’Europarlamentare Simona Bonafè.

L’iniziativa è promossa da Gioventù Federalista Europea e Movimento Federalista Europeo, Young European Society, One Hour for Europe con il patrocinio del comune di Firenze e della rappresentanza in Italia della Commissione europea e la collaborazione del Quartiere 4. Questa a Firenze è la prima panchina blu “europea” in Toscana.

"David Sassoli ci ha insegnato che l'Unione europea non è un incidente della storia, che siamo nati e cresciuti con una visione politica improntata alla difesa dei diritti, alla tutela delle libertà, della democrazia, della dignità di tutti i cittadini, alla solidarietà tra i popoli e che dobbiamo coltivarla e non abbandonarla: questa panchina blu ci vuole ricordare tutto questo. - hanno detto la vicesindaca Bettini e l’assessore Guccione – Anche un oggetto di arredo urbano può esprimere valori così forti e potenti. Gesti simbolici come questo servono sicuramente a cementare le fondamenta di una comunità. Anche così vogliamo tenere vivo il ricordo e la lezione di un nostro concittadino così importante, di un uomo politico straordinario, generoso, di talento".

Ha poi concluso Dormentoni: "L'Europa siamo noi, l'Europa è fatta dai cittadini, dalle nostre comunità, David Sassoli ce lo ha insegnato. Il processo di rafforzamento politico e sociale dell'Unione europea passa anche dai simboli, come fa questo bel progetto delle panchine blu in Italia. Come quartiere siamo felici e orgogliosi di ospitare la prima panchina in Toscana, a maggior ragione perché è dedicata al nostro concittadino Sassoli che ha interpretato al meglio quello spirito".