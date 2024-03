David Baroncelli si candida per il secondo mandato nel Comune unico di Barberino Tavarnelle: progetti e investimenti per un territorio sostenibile. David Baroncelli si candida per il secondo mandato nel Comune unico di Barberino Tavarnelle, motivato a continuare il percorso di crescita e sviluppo del territorio, puntando sull'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. Gli investimenti realizzati e i progetti in corso testimoniano l'impegno per una comunità in continua evoluzione.