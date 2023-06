Dati finali: 150 le aziende agricole danneggiate

Terminato il censimento dei danni: sono almeno 150 le aziende agricole di Marradi, Firenzuola, San Godenzo e Palazzuolo pesantemente danneggiate dall’alluvione del 16 maggio. Un migliaio di frane e smottamenti che ora rendono impossibile, e quando è possibile complicato e pericoloso, l’accesso ai terreni agricoli, ma soprattutto minano il futuro di settori chiave delle montagne come la castanicoltura e la zootecnia ma anche le attività forestali, la raccolta della frutta ed il turismo.

A fornire i primi numeri del disastro agricolo in Alto Mugello è Coldiretti Firenze che ha incontrato gli agricoltori a Marradi con il direttore regionale, Angelo Corsetti, con il segretario di zona Matteo Borselli e responsabile del CAA Luca Baldassini. Un momento di confronto importante, a cui ha partecipato la vice sindaco Vittoria Mercatali, per avviare la ricognizione dei danni e soprattutto ascoltare le imprese agricole e le loro priorità. "Servono risorse ed interventi rapidi – dice Roberto Nocentini, presidente Coldiretti Firenze –. L’Alto Mugello vive da sempre di agricoltura. Se muoiono le imprese agricole muore un intero sistema di comunità. Oggi siamo tornati nuovamente qui per allungare la mano ai nostri agricoltori, ai nostri amici, alle amministrazioni comunali, per assicurare vicinanza, impegno ed aiuto".

Tra le prime azioni di cui Coldiretti è promotrice la richiesta di gasolio agevolato alla Regione per far fronte ai costi di trattori, escavatori e altri mezzi impiegati sulle strade pubbliche e poderali. La situazione è grave. "L’insidia oggi è rappresentata dalle frane invisibili. Non si può raccogliere il fieno, se non a rischio e pericolo, e l’attività forestale è paralizzata. Spazzati via decine e decine di ettari di alberi da frutto. Gli agriturismi hanno avuto disdette e i castanicoltori sono in ginocchio".

