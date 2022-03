Covid Toscana, ecco dove il virus circola di più: i dati nei comuni

Firenze, 12 marzo 2022 – Siena resta la provincia toscana in cui il Covid circola di più. Il suo tasso di contagi giornalieri per centomila abitanti sale a 192, con 505 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il comune 'maglia nera' della regione è invece Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo, con tasso superiore a 708 e 6 nuovi casi su 847 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere come impatta il coronavirus su un determinato territorio rispetto alla popolazione residente. Una fotografia di dove circola di più il virus nella regione. Ecco i dati di sabato 12 marzo, per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 192 (505 nuovi casi)

Grosseto 179 (391 nuovi casi)

Arezzo 150 (505 nuovi casi)

Lucca 143 (545 nuovi casi)

Livorno 128 (423 nuovi casi)

Massa-Carrara 115 (218 nuovi casi)

Pisa 110 (458 nuovi casi)

Firenze 88 (865 nuovi casi)

Pistoia 71 (206 nuovi casi)

Prato 50 (127 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di incidenza più alto, 196, si registra nel comune fiorentino di Pontassieve, con 40 casi Covid in più su 20.436 abitanti. Seguono altri tre comuni in provincia di Firenze: San Casciano Val di Pesa (tasso a 185 e 31 nuovi casi), Pelago (169, 13 casi in più) e Reggello (163, 27 casi). A quota 154 è Serravalle Pistoiese, a 151 il comune di Fiesole.

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, la maglia nera è Capoliveri, sull'Isola d'Elba, il cui tasso passa in un giorno da 348 a 422 con 17 nuovi casi giornalieri. Tasso di incidenza superiore a 400 anche a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, con 3 casi in più nelle 24 ore. Il Covid circola anche a Podenzana, in provincia di Massa Carrara che registra un tasso di 384, dovuto a 8 nuovi casi, e a Porto Azzurro, sempre sull'Isola d'Elba, a 304, con 11 casi in più.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre al 'record' toscano di Ortignano Raggiolo, troviamo ad un tasso di quasi 510 Castiglione d'Orcia, con 11 contagi su una popolazione di oltre duemila abitanti. Hanno un tasso di incidenza che supera 400 i comuni grossetani di Monte Argentario (460) e Castell'Azzara (438). A Pienza, in provincia di Siena, il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è di 394 e a Orbetello, in provincia di Grosseto, a 392.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 221 (120 nuovi casi)

Arezzo 165 (161 nuovi casi)

Grosseto 126 (103 nuovi casi)

Pisa 124 (111 nuovi casi)

Lucca 120 (107 nuovi casi)

Livorno 119 (186 nuovi casi)

Massa 118 (79 nuovi casi)

Firenze 92 (330 nuovi casi)

Carrara 91 (55 nuovi casi)

Pistoia 53 (48 nuovi casi)

Prato 46 (90 nuovi casi)