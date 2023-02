"Datemi più spazio e più personale"

di Olga Mugnaini

Oggi si festeggia San Valentino anche all’interno dell’Accademia, dove gli innamorati troveranno l’iniziativa “Art inspires love“: nella Sala del Colosso e nella Tribuna del David saranno allestiti due set fotografici (in due fasce orarie: 10-12, 14-16) e tutte le coppie potranno fermarsi per una foto ricordo davanti all’imponente Ratto delle Sabine del Giambologna o con lo sfondo del David di Michelangelo.

Il 6 marzo si festeggia poi il compleanno del Buonarroti e i sei anni dalla nascita degli Amici della Galleria dell’Accademia, con una serata speciale per i soci: visita esclusiva ai nuovi allestimenti museali e alla mostra I Bronzi di Riace, con le musiche degli allievi del Conservatorio Cherubini. Sarà l’occasione per iscrivere all’associazione.

Ma queste sono solo alcuni dei mille impegni annunciati ieri dalla direttrice Cecilie Hollberg per il l’anno in corso.

Dopo un 2022 di grandi lavori strutturali e di restyling fuori e dentro l’edificio, il museo del David si appresta a iniziare altri cantieri. Fra questi gli interventi alla facciata dell’edificio su via Ricasoli, che comprende anche l’Accademia di belle arti e del Conservatorio Luigi Cherubini. Mentre all’interno ci sarà il riallestimento della segnaletica, cambiamenti di design per ingresso e biglietteria, per un investimento di 500mila euro.

Fra gli eventi espositivi dell’anno, è prevista la prima mostra monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi (a novembre), pittore fiorentino, allievo di Andrea Del Sarto e collaboratore del Pontormo, la cui lunga e fortunata carriera si svolse a metà Cinquecento, e di cui la Galleria dell’Accademia di Firenze conserva la Sacra Famiglia con San Giovannino. In calendario poi una giornata di studio per i 500 anni dalla morte del Perugino e aperture straordinarie in varie occasioni.

Il museo è anche a lavoro per rafforzare collaborazioni con Museo della Misericordia e l’Istituto degli Innocenti. Così come sono previste conferenze con concerto per valorizzare la collezione degli strumenti musicali a tastiera. La Galleria sta inoltre per acquisire un dipinto e una scultura.

"Il 2023, iniziato subito con la risistemazione della sala degli strumenti musicali a tastiera - spiega Cecilie Hollberg - sarà un anno costellato da un programma molto articolato con iniziative che coinvolgeranno pubblici diversi". Anche per questo la Galleria continua a lamentare carenza di spazi: "Servirebbero più spazi e più personale - ha precisato la direttrice –. Siamo molto limitati da questo punto di vista perché un museo deve avere la possibilità di allargare le proprie collezioni perché fa parte del lavoro di un museo".