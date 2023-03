Daspo urbano e vigilanza notturna: le opposizioni chiedono sicurezza

"Daspo urbano". Lo invoca a gran voce il candidato sindaco Paolo Gandola (sostenuto da Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano e dalle liste ’Cambiare si può’ e ’Impegno vero’). La richiesta arriva all’indomani dell’aggressione ai danni di una coppia che aveva chiesto a uno sconosciuto di non urinare davanti a loro nel bel mezzo dei giardini di via Magenta. "Serve tolleranza zero, lo sgombero immediato di tutti gli immobili occupati e l’immediata istituzione del daspo urbano. Senza l’istituzione di questo strumento imprescindibile non sarà mai possibile debellare questo fenomeno di microcriminalità", sostiene Gandola. Che nel caso diventasse sindaco annuncia: "Abbiamo già pronto l’atto e porteremo il documento al primo consiglio comunale per provvedere a introdurre il daspo nel nostro regolamento di polizia urbana andando così a garantire un’ulteriore misura di sicurezza per i cittadini". Pierfrancesca Gallorini e Roberto Valerio, candidati per Fratelli d’Italia (partito che sostiene la candidatura di Antonio Montelatici a sindaco) criticano "aspramente la totale assenza di vigilanza nell’arco notturno che ha generato questo degrado diffuso da anni". I due candidati propongono di istituire una "vigilanza nell’arco notturno unitamente a una migliore illuminazione e più telecamere di video sorveglianza come deterrente contro la microcriminalità".

B.B.