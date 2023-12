Daspo urbano al 15enne che ha rapinato il rider alla stazione

FIRENZE

Sono state firmate dal questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma (nella foto), due misure di prevenzione nei confronti del 15enne tunisino arrestato domenica pomeriggio con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di un rider, fatto avvenuta davanti a un fast food nei pressi della stazione Santa Maria Novella.

A seguito dei due provvedimenti, il cosiddetto Daspo urbano, il ragazzo non potrà più accedere nei pressi di piazza Stazione, via Valfonda, largo Alinari, via Alamanni per tre anni. La violazione del divieto costituisce un reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 10.000 a 24.000 euro. Inoltre il 15enne è stato anche ammonito formalmente a tenere una condotta conforme alla legge. A seguito di questo episodio si è innescata anche una rivolta dei rider, bersaglio sovente di questo tipo di rapine. Sono inoltre in corso indagini per risalire all’altra persona che avrebbe agito assieme al 15enne.