"Darò risposte alle necessità Partendo dalle piccole cose"

Benedettini, quali saranno le sue priorità?

"Anzitutto la tutela degli abitanti del territorio, nella sanità, nei trasporti e nel commercio. Noi marradesi abbiamo la fortuna di vivere in un luogo di confine. E parlo di fortuna perché puoi prendere il meglio di Firenze e di Ravenna. Ma occorre lavorare su quei tre punti, sanità, trasporti e commercio. A mio giudizio la politica deve essere a disposizione dei cittadini, e io voglio dare voce a ciò che i cittadini chiedono".

Quindi?

"Bisognerebbe partire dalle piccole cose, come tenere aperta piazza Scalelle tutto l’anno per ridar vita al centro del paese e non creare ulteriori disagi ai commercianti. Oppure dal rimettere in funzione l’orologio della torre in piazza, uno dei simboli riconosciuti di Marradi: sono tanti a sollecitarne la riparazione".

La preoccupa non avere alcuna esperienza politico-amministrativa?

"Se non fossi preoccupato sarei un incosciente. Ma sono pronto ad affrontare senza paura questa avventura. Il sindaco è il capitano di una squadra. Posso contare su persone molto capaci. Inoltre ho fatto per 18 anni del volontariato specifico, e sono anche stato presidente della Pubblica Assistenza e in questa veste tante volte ho salito le scale del Comune, magari molto più di tanti assessori, e assai spesso mi sono confrontato con gli amministratori. No, non mi sento uno sprovveduto".

Dopo dieci anni di amministrazione Triberti, a suo giudizio Marradi è cambiato in meglio o in peggio?

"Di Tommaso Triberti non posso dir male e nemmeno di Rudi Frassineti, sono miei amici. Il sindaco Triberti ha fatto tanto, ha avuto la fortuna di essere la persona giusta al momento giusto con le persone giuste, e questo gli ha permesso di fare tante cose. Lo riconosco, tante cose sono state fatte. Anch’io mi sono confrontato con lui tante volte nell’ambito della protezione civile. E dico che quando una persona si dedica e fa, fa sempre bene, anche se non è possibile accontentare sempre tutti.

E’ ancora convinto che sia stata giusta la scelta di presentare una lista di candidati in numero ridotto?

"I cittadini stanno apprezzando molto questa scelta che è stata presa e decisa con cuore e buon senso".

Se dovesse pronosticare il risultato... chi vincerà?

"Noi siamo tre persone, più o meno coetanee, che hanno un obiettivo comune, quello di dare una spinta al nostro paese. Abbiamo modi e pensieri diversi su come farlo. Ma non voglio usare la parola battaglia. Le elezioni comunali sono come una gara sportiva, vinca il migliore".

E se essere eletto lei?

"Se dovessi vincere io, chiederò aiuto a Tommaso, che ne sa più di me, e farei lo stesso con Rudi, visto che anche lui è da diverso tempo fra le mura comunali".

Paolo Guidotti13 continua