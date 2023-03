Danzainfiera fa il botto Oltre 24mila presenze

Grande successo di pubblico per Danzainfiera a Firenze. La 17esima edizione, andata in scena alla Fortezza da Basso nello scorso weekend, si è chiusa con numeri importanti - oltre 24mila le presenze - che hanno riportato la rassegna ai giorni pre-Covid. Ha funzionato il claim ‘All You Need Is Dance’. All’appello hanno risposto entusiasticamente i 113 espositori (il 30% in più del 2022), le scuole e le accademie (italiane ed internazionali), le aziende (marchi di produttori e distributori di abbigliamento, calzature, intimo, accessori, attrezzature, oggettistica e gadget). E soprattutto il pubblico, che si è lasciato conquistare dalla formula ‘novità nella continuità’, che ha caratterizzato la rassegna quest’anno guidata da una rinnovata veste societaria e con una squadra che, accanto al team storico, ha visto la collaborazione della struttura operativa di Pitti Immagine.

"In questi tre giorni abbiamo respirato energia ed entusiasmo – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine –. Siamo molto soddisfatti della risposta che è arrivata dal mondo della danza, sia per quanto riguarda la partecipazione degli espositori in Fortezza sia per il pubblico di ballerine e ballerini di tutte le età, arrivati numerosi anche dall’estero, da oltre 20 paesi, per partecipare agli eventi, alle lezioni e alle audizioni, con i tanti ospiti speciali e le star della danza. A partire da questi risultati, Pitti Immagine si impegnerà per far crescere la manifestazione".

È stata un’edizione caratterizzata dalla presenza di star dello spettacolo, da Rossella Brescia e Carolyn Smith a Massimo Romeo Piparo, Petra Conti, Francesco Gabriele Frola, dai Choros Ballet e Ivan Cottini a Milly Carlucci, venuta a battezzare il primo anno di collaborazione tra Danzainfiera e Ballando On The Road-L’Accademia delle stelle di Simone Di Pasquale.