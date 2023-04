Danza sulle auto in sosta E ne danneggia quattro Ventitreenne denunciato

Danza ’tribale’ su tettini e cofani delle macchine in sosta alle 4 in via Masaccio. Un residente vede la scena del ballerino impegnato nel singolare tip tap, avvisa la polizia, e quando gli agenti delle Volanti arrivano lì trovano un ragazzo, ha 23 anni. Lo identificano. Basta a quei poliziotti dare un’occhiata intorno per vedere negli immediati paraggi altre tre vetture che recano evidenti ammaccature sulle stesse parti. Non sono e non possono essere state causate da incidenti, quelle ammaccature; sono segni evidenti causati da quella ’passeggiata’ notturna. Per logica conseguenza attribuibile a quel ventitreenne, almeno in prima battuta, nell’immediato.

Il ragazzo cresciuto (male) è un fiorentino della zona di Coverciano. Non lontano, ma neppure vicino alla residenza. Non è chiaro o non è stato accertato che cosa ci facesse a quell’ora tarda in via Masaccio. Che uno pensa subito: sarà ubriaco, o sarà sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente; euforizzante, ma in senso nocivo, specie per gli altri che ne patiscono le conseguenze di queste azioni insensate. Ma ai poliziotti, almeno alla prima apparenza, non sarebbero risultate evidenze nell’uno né nell’altro senso. Niente alcol in eccesso, né droga. Pensate: uno può essere così di suo...

Cercati i proprietari delle vetture danneggiate, il ragazzo di 23 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato in quanto commesso su cose ’esposte alla pubblica fede’.

Per inciso: in tema di danneggiamento registriamo peraltro che in alcuni Tribunali difensori degli imputati hanno sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 c.p. nella parte in cui (a seguito delle modifiche apportate dalla “riforma Cartabia“) non è stata prevista la procedibilità a querela di parte – del danneggiato insomma – qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede. Una pioggia di richieste di garanzie in più oltre a quelle già assicurate da una riforma fatta per snellire la gran massa dei procedimenti penali, magari anche a scapito di chi deve mettere mano al portafoglio e alle carte bollate – e magari non può, o può a fatica – per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto ad essere risarcito.

L’intervento tempestivo della polizia, l’altra notte, è da inserire nel contesto di un’attenzione più ampia riservata dalle forze dell’ordine a questa ’mandata’ di reati; un vero e proprio stillicidio negli ultimi tempi specie in riferimento alle tantissime vetture in sosta danneggiate – lunotti e altri vetri spaccati – in particolare da ladri intenzionati ad entrare negli abitacoli pur di rubare qualcosa.

g.sp.