Danza, musica, arte e cinema Sette giorni con ’Secret Florence’

Dal 5 al 16 giugno torna ‘Secret Florence’ con performance di danza, musica, arte e cinema e partner prestigiosi come Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Tempo Reale e Centro di produzione della danza Virgilio Sieni. Il via è al cinema La Compagnia con un’anteprima italiana dello Schermo dell’arte che ospita l’attore e regista francese Mathieu Amalric, pluripremiato ai Cesar. Il giorno seguente al chiostro del convento del Carmine il concerto a cura di Musicus Concentus del violoncellista olandese Ernst Reijseger. Villa Carducci Pandolfini diventa il 7 e l’8 scenario del Dittico intitolato Rito a cura del Centro Virgilio Sieni. Il 14 e 15 è in programma ‘Aria’, una due giorni dedicata alla musica di ricerca open air a cura di Tempo Reale, al piazzale del Torrino, nel parco di Villa Strozzi. Il 16 giugno l’evento finale al Tenax, a cura di Fabbrica Europa: ‘Still lives: Florence’ di Daniel Kok e Luke George, una performance-installazione basata sul bondage giapponese Shibari.

Niccolò Gramigni