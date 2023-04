D’Annunzio, giù il muro Alle Piagge più studi

Undici delle sedici nascenti case della comunità saranno gli attuali presidi sanitari che verranno profondamente trasformati.

In città il presidio di via D’Annunzio cambierà significativamente, anche all’esterno: sarà buttato giù il muro che lo separa dalla strada. I lavori, per un milione e 240mila euro, partiranno a ottobre, per concludersi nel 2025. Cambierà l’ingresso e saranno guadagnati spazi per realizzare nuovi ambulatori, durante i lavori alcuni servizi potranno essere trasferiti temporaneamente al presidio Fior di Prugna (che ora ospita la medicina tradizionale cinese e la fitoterapia) in viale Volta che a sua volta dovrà essere ristrutturato ma senza fondi del Pnrr.

Dalla parte opposta della città lavori al presidio delle Piagge dove verranno recuperati spazi nel seminterrato da dedicare ad ambienti di servizio e spogliatoi, per far spazio nei locali ai piani superiori a undici nuovi ambulatori. I lavori partiranno a novembre e andranno avanti fino a maggio 2025 per un totale di finanziamento Pnrr di un milione 484mila euro.

Anche al presidio di viale Morgagni verrà recuperato il seminterrato per far spazio a nuovi ambulatori. Ma in questo caso dovranno essere fatti anche lavori impattanti di adeguamento alle norme antisismiche e antincendio. Alcuni alcuni servizi tra l’inizio del 2024 e la fine del 2025 dovranno essere trasferiti. Si stanno cercando le soluzioni alternative, anche in collaborazione con Careggi. L’investimento Pnrr è di un milione e 615mila euro.

i.u.