Danno fuoco a un portone, occhio ai video a Porta Prato

Vigili del fuoco

Firenze, 26 febbraio 2023 - Nella notte fra sabato e domenica a Firenze, intorno alle ore 4.00, ignoti hanno dato fuoco al portone di un condominio di via Maso Finiguerra. Sul posto si è recata la polizia per i rilievi e sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto, anche grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si esclude che ad appiccare l'incendio alla porta in vetro possano essere stati dei balordi. I residenti più volte hanno lamentato la presenza di spacciatori di droga in strada.