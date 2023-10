Danni dopo il crollo della cancellata. Risarcimento da 136mila euro

Con una condanna al risarcimento di oltre 136 mila euro a favore della società Lilium, si chiude almeno la prima fase della diatriba legale tra la proprietà di una villa a valle della Strada Vicinale della Rimaggina e il Consorzio di frontisti (nato nel 1933 con modifiche di regolamento del 2003) di cui il Comune di Bagno a Ripoli rappresenta il 40%. Il giudice del tribunale di Firenze Micaela Picone ha dato ragione alla proprietà della grande villa con vocazione agricola in una sentenza di primo grado esecutiva: Comune e frontisti (circa 40) devono pagare questa cifra che include risarcimento, rivalutazioni e spese legali. Il consorzio dovrà anche ripristinare la strada.

Era il 23 settembre del 2019: dopo piogge abbondanti, venne giù il lungo tratto di muro di pietra e laterizio sormontato da una cancellata in ferro che delimita la proprietà della Lilium e confina con via della Rimaggina. Acqua, fango e detriti invasero la villa, con danni stimati in oltre 80 mila euro. La proprietà, ossia la società Lilium - che fa capo alla famiglia François e che è seguita legalmente da uno dei membri dello stesso nucleo familiare, l’avvocato Vittorio Amedeo – ha chiesto i danni al Consorzio in qualità di custode della strada: la causa del crollo, ha spiegato nella sua memoria al giudice, "è imputabile al mancato sfogo dell’acqua della rete fognaria e di scolo" e all’insufficiente e mancata manutenzione degli scarichi delle acque piovane.

Il consorzio, dopo aver rifiutato la via stragiudiziale, ha accusato a sua volta la Lilium di aver causato il crollo attraverso interventi edili (un muro con cancello in ferro) e agrari (una strada campestre): avrebbero ostacolato il deflusso delle acque. Ma dopo quattro anni di cause, fogli, vicissitudini, il giudice ha dato ragione alla proprietà, anche in base alla perizia del Ctu incaricato dal tribunale: evidenzia l’intasamento della rete di drenaggio per mancata manutenzione. Facile immaginare che i consorziati ricorreranno in appello, ma intanto devono pagare quanto stabilito dal giudice.

Della famiglia François fa parte Eleonora, assessore della giunta Casini.

Ma già dalle prime fasi processuali si è sempre tirata fuori dalla vicenda e l’amministrazione stessa ha sottolineato che la causa è estranea alle questioni di giunta.

Manuela Plastina