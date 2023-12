Danni dell’alluvione Il Comitato alza la voce

Una proroga per la compilazione e la presentazione dei moduli per i ristori (al 31 gennaio?) e maggiore chiarezza sul Contributo di autonoma sistemazione. Ma non solo: "Stanno per arrivare le scadenze di Imu e Tari, devono pagarle anche chi in questo momento è fuori di casa?". Il Comitato alluvione Campi 2023, il primo a costituirsi ufficialmente e che oggi conta 1.500 iscritti (per informazioni [email protected]), fa "la voce grossa" e mette sul tavolo alcune delle questioni più urgenti da risolvere quando è passato un mese e tre giorni dalla tragica alluvione di inizio novembre. Marco Celli, Francesca D’Ortenzio e Cinzia Bensi ne sono i portavoce, ma anche coloro che hanno messo a disposizione dei cittadini alluvionati le proprie competenze (i tre sono rispettivamente perito edile, avvocato e fiscalista).

Per presentarsi ufficialmente, ma anche per fare un primo bilancio di quanto è stato fatto fino a oggi, hanno fissato un’assemblea per giovedì 14 dicembre alle 21 al River Club a Capalle, che avrà anche la diretta Facebook. Anche loro alluvionati - le abitazioni sono nella zona di via del Gelsomino -, hanno voluto metterci la faccia fin dalla prima assemblea, quella che si è svolta alla chiesa del Sacro Cuore, ribadendo nell’immediato alcuni concetti già espressi in quella sede: "Ci siamo mossi anche per capire dove e come si può andare a parare con le responsabilità. Ma parlare di cause o vie legali adesso è prematuro. Siamo in una fase in cui le persone hanno bisogno di risposte e nel minor tempo possibile. Persone che abbiamo aiutato a riempire i moduli da presentare sulla piattaforma on line della Regione con ancora addosso i vestiti presi alla Caritas". L’esempio, questo, di come l’alluvione abbia creato una situazione di disagio sociale difficilmente immaginabile da chi, per sua fortuna, non l’ha vissuta.

Il comitato, intanto, dichiaratamente apolitico, si è dato anche una forma giuridica, in modo da poter avere un rapporto diretto sia con l’amministrazione comunale che con gli uffici competenti in materia della Regione. Ma ritiene al tempo stesso fondamentale "un coordinamento con gli altri comitati che sono nati o che magari potrebbero nascere. Dobbiamo essere comunità". Concetti che ribadiranno anche all’assemblea, nella quale cercheranno soprattutto di fare chiarezza sui moduli, ""che proprio così immediati non lo sono"", ma anche sulle cose da fare sul momento "che, a rendere ancora più complessa la situazione, non sono poche".