Danni da maltempo. I soccorsi cinofili chiedono solidarietà

Da vent’anni il gruppo cinofili Akela di Borgo San Lorenzo presta soccorso per calamità naturali o quando qualcuno si perde. Con i loro cani addestrati intervengono accanto a vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Protezione Civile. Ora sono loro a chiedere aiuto. Avevano da poco allestito un campo di allenamento per i cani, uno spazio all’aperto recintato, concesso in uso gratuito dal Terz’Ordine Francescano di San Carlo, nei pressi del Villaggio San Francesco a Senni, ma l’alluvione di novembre gliel’ha distrutto. L’acqua ha spazzato via tutto, compresi due container che servivano da ufficio e aula, riempiti di fango, e che sono stati portati via dall’acqua, distruggendo anche la recinzione, insieme ad attrezzi e macchinari. I volontari lanciano così un appello: "Dopo avere dato priorità ad aiutare, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per riuscire a realizzare, nonostante tutto, il nostro progetto." Ma mancano i soldi, e c’è il rischio che questa presenza vada a finire: "L’idea di dover abbandonare tutto è per noi inimmaginabile." Da qui l’avvio di una raccolta fondi. "Chiediamo aiuto, perché crediamo che questa attività sia una risorsa utile e necessaria per tante persone e che sia di interesse collettivo. Qualsiasi tipo di contributo sarà fortemente apprezzato e ringraziamo fin da ora chiunque deciderà, così facendo, di riconoscere ed apprezzare l’impegno dei nostri volontari e dei nostri cani." Si può all’IBAN IT07Q0306937751100000004206 o versando sul conto Paypal "Akela Onlus Gruppo Cinofili da Soccorso". Info al n. 3311373030.

P.G.