Danni da alluvione Un fiume di solidarietà

Mentre collegamenti importanti stanno iniziando a riaprire, la strada della solidarietà verso tutti coloro che hanno subito gravi danni dall’alluvione e dalle frane di un mese fa, è sempre più larga e percorribile. E tra coloro che hanno deciso di dare una mano concreta alle comunità dell’Alto Mugello c’è anche il Progetto Agata Smeralda, l’associazione fiorentina che in tante parti del mondo con le adozioni a distanza sostiene migliaia di bambini e le loro famiglie, ma che non dimentica neppure i bisogni di casa nostra. Stavolta Agata Smeralda ha destinato 50 mila euro, inviati alla Misericordia di Firenzuola, perché li metta a frutto aiutando chi è più nel bisogno. Fin dal primo momento la Misericordia firenzuolina è stata in prima linea: ha avviato una sottoscrizione, ha lanciato una raccolta di alimentari nei negozi del paese, oltre ad aver attivato il gruppo di protezione civile che con I fuoristrada ha evacuato famiglie, portato viveri e generi di prima necessità, acqua potabile, farmaci e assistenza sanitaria a chi era rimasto isolato. "Con la raccolta – dice il governatore della Misericordia Claudio Corbatti – vogliamo aiutare anche le comunità romagnole, e siamo in contatto con le Caritas di Imola e Faenza. Nel nostro territorio i bisogni sono grandi, e l’emergenza non è certo finita. Penso ad esempio alle aziende agricole, o a quelle commerciali e di ristorazione alle quali sta mancando totalmente la clientela che veniva dalla Romagna. Il contributo di 50 mila euro da parte del Progetto Agata Smeralda è notevole, un atto di grande sensibilità e generosità".

"E’ una goccia nel mare – dice Mauro Barsi presidente di Agata Smeralda -, ma non volevamo restare a guardare dinanzi a una situazione così drammatica. Perché abbiamo scelto l’Alto Mugello? Perché ha subito anch’esso gravi danni, ma forse è rimasto un po’ ai margini dell’attenzione mediatica, e col nostro gesto abbiamo voluto essere vicini alle famiglie e alle comunità".

Intanto ha riaperto la strada provinciale 302 Faentina, asse viario fondamentale della valle del Lamone fra Emilia-Romagna e Toscana. La riapertura sarà a senso unico alternato per le criticità che permangono sia a monte che a valle della strada.

Paolo Guidotti