Danni al verde, sos al difensore civico

di Sandra Nistri

Il Comitato tutela alberi Sesto chiede l’intervento del Difensore civico regionale a difesa degli alberi danneggiati durante alcuni lavori, ancora in corso. In particolare rigardo all’intervento edilizio nell’area ex Ginori e in quelle limitrofe: "Sono passati quasi tre mesi – sottolinea il Comitato – dalla lettera inviata al Comune. Era il 31 gennaio quando segnalavamo il danneggiamento di due pini nel parcheggio pubblico di via Oriani, nell’ambito delle opere per realizzare un magazzino privato, il nuovo supermercato Coop. Da allora, dopo un sollecito riscontro in cui venivamo informati dell’effettuazione di un sopralluogo che aveva constatato danni e imposto prescrizioni alla ditta esecutrice, tutto si è arrestato. O meglio: non tutto perché i lavori continuano e i pini danneggiati dalla benna di una escavatrice stanno sempre lì, in attesa che qualcuno si occupi di curarli e sistemarne le radici". Inoltre – prosegue il comitato – "l’area intorno è diventata una discarica di materiale edile con cemento e catrame che avanza in ogni dove. Che siano questi gli interventi di protezione e cura delle piante? No, non ci pare possano essere questi. Questi due alberi adulti e sani hanno un valore inestimabile tanto più essendo rari superstiti in un quartiere densamente abitato e cementificato". Da qui, visto che "dopo 86 giorni non è stato preso alcun provvedimento come disposto dal "Regolamento comunale del verde pubblico e privato", la chiamata in causa del Difensore civico regionale da parte del comitato "prima di portare la documentazione in Procura perché, qualora i due pini dovessero cadere, non venga raccontato che tali piante erano malate e per individuare eventuali responsabilità".