Danneggiata sul lungarno Soderini la targa dedicata ad Aligi Barducci Nessun atto vandalico, solo incidente

Ridotta in pezzi sul lungarno Soderini la targa dedicata ad Aligi Barducci, conosciuto come ‘Potente’ e morto nel 1944 durante la liberazione di Firenze. Barducci è medaglia d’oro al valor militare. Il presidente della commissione toponomastica di Palazzo Vecchio Mirco Rufilli ha detto che il Comune è al lavoro "per cercare di ripristinare quanto prima la targa. Ci impegneremo affinché possa essere apposta già l’8 agosto, data della morte di ‘Potentè. L’8 agosto sarà il giorno migliore per inaugurare la nuova targa". Inizialmente sembrava vhe fosse stato un atto vandalico di matrice politica, in realtà pare che sia stato un incidente durante la sistemazione dell’area.