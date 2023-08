Danneggia veicoli in sosta e ruba oggetti al loro interno Fermato e denunciato dalla Municipale

Una squadra del reparto di polizia municipale della Fortezza è intervenuta sabato intorno alle 4 in piazzale Vittorio Veneto a seguito del danneggiamento di numerosi veicoli in sosta e del furto di svariati oggetti. Dagli accertamenti tramite le telecamere gli agenti sono riusciti ad acquisire l’immagine del responsabile e a trasmetterla alla centrale operativa. Qui un agente del reparto antidegrado, riconosceva il soggetto segnalato. La persona dopo un breve inseguimento, è stata fermata lato parco delle Cascine: si trattava di un 29enne, di origine gambiana, denunciato per danneggiamento aggravato e ricettazione e violazione delle norme sul soggiorno. "Una bella operazione - commenta l’assessore Benedetta Albanese - che racconta l’impegno quotidiano, della nostra municipale e la capacità di perseguire con determinazione l’illegalità".