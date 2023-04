Danneggia un cassonetto e fugge ma perde la targa per strada

Ha lasciato il paraurti con la targa attaccata accanto ai cassonetti di via Allende, contro i quali si era appena schiantato con la sua auto. La disavventura del maldestro automobilista, cominciata ieri mattina alle 5, è finita con una sanzione, dopo che i carabinieri della stazione di Scandicci lo hanno rintracciato sul posto di lavoro. Coi militari si sarebbe giustificato proprio dicendo di non essersi fermato o segnalato il danno proprio perché era in ritardo per andare al lavoro. A trovare i cassonetti devastati, ieri mattina, sono stati i residenti della zona, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine perché in strada c’erano frammenti di plastica e rifiuti. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato immediatamente il paraurti con la targa e sono risaliti al proprietario. Sulle prime molti tra i residenti avevano pensato anche a un vandalismo, visti gli episodi ricorrenti che si verificano spesso nella zona del centro città. In questo caso, tuttavia, si trattava di una motivazione totalmente differente. Via Allende è una delle strade più a rischio del territorio comunale. In pratica è un lungo rettilineo piuttosto sgombro, ma ci sono case su un lato, e la scuola Dino Campana sull’altro. La polizia municipale è spesso appostata per controlli contro la velocità eccessiva e per verificare se chi si mette alla guida è nelle condizioni idonee per farlo. In passato si era pensato di mettere postazioni fisse di controllo della velocità, ma non è stato possibile per le normative sul tema. L’alternativa è stato il presidio con pattuglie.