Danneggia le macchine per tentare di rubare Un proprietario lo vede Il ladro scappa: preso

Danneggiava auto in sosta per entrare negli abitacoli e rubare qualsiasi cosa potesse capitare sotto tiro. Ma il proprietario di una vettura parcheggiata in piazza Pier Vettori – un quarantenne – si è accorto che qualcosa non andava ed è intervenuto. Il ladro, scoperto, èfuggito, ma l’altro lo ha inseguito, mentre era già stata avvisata la polizia.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, il presunto ladro, un nordafricano, era stato bloccato dal proprietario della macchina forzata, un albanese. I due erano entrati ’in contatto’ e l’autore del blitz fermato.

I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo nella piazza e hanno rapidamente scoperto che lo stesso fermato aveva cercato di entrare, minimo, dentro un’altra vettura, appena dieci minuti prima, e lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.