"Daniela Pancani entra in consiglio a Calenzano e Sesto"

CALENZANO

Dal prossimo consiglio comunale siederà sui banchi dell’opposizione nel centrodestra, a Calenzano, Daniela Pancani di Forza Italia attualmente responsabile di Azzurro Donna del Comune di Sesto Fiorentino. Pancani subentrerà, per questo ultimo scorcio di consiliatura fino alle amministrative 2024, all’ex candidato sindaco Americo D’Elia che si è dimesso dall’incarico di consigliere nelle scorse settimane.

La "Signora in giallo"

protagonista del Club

SESTO

"Il giallo dai libri alla tv": dei due incontri, organizzati da "Il Club del Giallo" in collaborazione con la sezione soci Coop Sesto Fiorentino-Calenzano, in programma oggi e il prossimo giovedì nella Saletta soci del Centro*Sesto in via Petrosa. Questo pomeriggio alle 18 l’iniziativa sarà dedicata a Jessica Fletcher, la "Signora in giallo". L’ingresso è libero, seguirà una degustazione.