"Dance with me" per regalare un sorriso

"Dance with me", per donare un sorriso a chi più ne ha bisogno. Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus sta organizzando un grande evento per il 5 maggio nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella. Una serata per oltre 420 ospiti tra imprenditori e professionisti italiani e stranieri, per un Charity Gala che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione dei progetti che la Fondazione Fratini ha selezionato per l’anno in corso, in cui ricorre i venti anni della onlus, che saranno celebrati nella stessa sera del 5 maggio. Un evento, patrocinato dal Comune di Firenze, sarà all’insegna della solidarietà ma anche del divertimento, con la partecipazione di personaggi dello spettacolo e non. Tra i protagonisti i Gemelli di Guidonia e giovani ballerini con una loro bella performance, oltre a tanta musica per coinvolgere gli ospiti. Tre chef stellati, tra cui Vito Mollica (Ristorante Chic Nonna), Karime Lopez (Ristorante Gucci Garden) e Andrea Mattei Ristorante Bistrot delizieranno con i loro piatti.

Fra i beneficiari della raccolta fondi, c’è l’associazione Famiglie Lesch-Nyhan (Lnd), con una donazione finalizzata alla realizzazione di un open day di due giorni, per ospitare le famiglie e i medici specialisti di diverse parti del mondo, per raccogliere i dati medico-scientifici necessari alla ricerca sulla Lnd, gravissima e rarissima malattia genetica, che impedisce ai bambini di camminare e spesso di parlare. Per l’associazione Sport2build (Zambia ) è prevista poi una donazione per l’acquisto di un pulmino per il trasporto di bambini affetti da Lnd o con disabilità fisiche dal villaggio di Kasonene, vicino alla Chakwela Makumbi School, fino a Lusaka (capitale dello Zambia) per visite mediche e fisioterapiche.  E ancora il progetto “A Cavallo delle emozioni” del Centro Ippico l’Antellino, con corsi di equitazione per portatori di handicap o con disagio psichico-motorio. Info e prenotazioni 055.26.60.41, www.fondazionefiorenzofratini.com - [email protected]

O.Mu.