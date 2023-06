Dall’Opera pia alla Festa dell’uva Valzer di nomine

Col rinnovo dell’amministrazione vanno riviste anche le posizioni negli enti di diretta competenza comunale. Per l’Opera Pia Vanni, vanno nominati 4 membri del CdA, tra cui il presidente: l’uscente Marzio Magherini non può essere confermato perché da 10 anni alla guida. Uno dei 4 rappresenterà le opposizioni. Tre i posti da rinnovare nell’Ente Festa dell’Uva, oltre a individuare il nuovo presidente: l’attuale è lo stesso neo sindaco Riccardo Lazzerini. Ma la scelta potrebbe essere rinviata a ottobre, per concludere l’organizzazione della Festa di settembre ormai delineata. Ci sono 45 giorni per nominare i membri degli enti.