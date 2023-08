Dallo sbarco di Carrara 20 migranti a Firenze Le strutture al limite "Situazione difficile"

di Pietro Mecarozzi

È arrivata ieri mattina al porto di Marina di Carrara, dopo quattro giorni di navigazione, la nave della Ong Open Arms con a bordo 196 profughi salvati nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo. Ottanta di loro resteranno in Toscana, mentre è stato deciso dal Viminale di dirottare gli altri migranti tra Piemonte e Umbria. Di questi ottanta, stando ai criteri di ripartizioni regionale e a quanto anticipato dalla cooperative del terzo settore operanti sul territorio, circa una ventina saranno reindirizzati a Firenze e nei Comuni circostanti. Si tratta in maggioranza di uomini, ma anche di alcuni minori stranieri non accompagnati.

La ripartizione è gestita dalla prefettura, che sin dai primi momenti segue, con i suoi funzionari inviati in questo caso a Carrara, tutti gli spostamenti dei migranti. Un compito che si sta intensificando ogni giorno di più e che, nonostante la natura meramente burocratica, necessità di ’creatività’ quando bisogna trovare nuovi posti disponibili nelle strutture fiorentine. "Siamo al completo", è infatti la risposta che gli uomini della prefettura si sentono più spesso dare in questi momenti che gli sbarchi imperversano sulle coste, il turnover nei Cas è pressoché assente e la rete Sai è stata smantellata.

"Purtroppo la coperta è sempre più corta", avvertono all’unisono gli enti che si occupano di accoglienza a Firenze. Tante entrate e poche uscite: per i centri di accoglienza straordinaria il Viminale — con una circolare inviata alle prefetture — ha disposto un avvicendamento facendo uscire coloro con la protezione internazionale, anche se in assenza di permesso di soggiorno. Oppure ci si affida al caso: "I posti si liberano – lamentano gli operatori – solo quando gli ospiti scappano". Il risultato? Nei Cas si liberano massimo tre posti a settimana, nei quali, per causa maggiore, vengono subito reindirizzati quattro o cinque migranti. "Un meccanismo destinato a implodere", spiegano ancora. E per ogni nuovo arrivo la zolfa si ripete: "Chi ha posti disponibili?", si legge nei messaggi inviati dalla prefettura ai dipendenti degli enti.

Parallelamente gli arrivi hanno ormai cadenza giornaliera. Nei centri d’accoglienza straordinaria toscani si trovano circa 7.700 migranti, 800 in più rispetto a un mese fa. La città con più presenze nei Cas rimane Firenze, circa 1.500, che conta anche 450 minori non accompagnati in gestione. Numeri che rischiano di schizzare in alto ancora di più: complessivamente, sono stati quasi duemila (1.902) i minori non accompagnati sbarcati in Italia nell’ultimo fine-settimana, e che, volente o nolente, saranno presto dirottati nella Regione e a Firenze, in quanto la Toscana è penalizzata dai criteri governativi di redistribuzione stabiliti per il 70% della popolazione residente in ciascuna regione e per il 30% sull’estensione territoriale.