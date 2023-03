Dalle multe alla sicurezza "I soldi incassati dal Comune vadano all’educazione stradale"

di Lisa Ciardi

"Destinare i 10 milioni di euro incassati dal Comune di Firenze con le multe alle associazioni che si occupano di sicurezza stradale, in particolare fra i giovani". Questa la richiesta espressa da Italia Viva nell’incontro "Sicurezza stradale: questione di educazione" organizzato ieri, con gli interventi di Gabriele Toccafondi, attualmente consigliere di Iv a Sesto Fiorentino, della vicepresidente del consiglio comunale di Firenze Barbara Felleca (Iv), di Valentina Borgogni dell’associazione Gabriele Borgogni Ets, di Stefano Guarnieri della Lorenzo Guarnieri Onlus, di Carmelo Abbate di D6 Drive Responsibly e di Massimo Mattei, già assessore alla viabilità, uscito in estate dal Pd.

"I populisti urlano e non combinano niente – ha detto Toccafondi - i riformisti propongono e non cambiano idea. Lo abbiamo fatto sull’aeroporto, lo facciamo sull’educazione stradale, lo faremo sui rifiuti e sul lavoro non rinnegando il job act". Quindi l’affondo sulle multe. "Quando a ottobre abbiamo tirato fuori il problema velocar ci hanno dato di irresponsabili sciagurati – ha proseguito – tre mesi dopo c’hanno dato ragione, sistemando la segnaletica. Da allora le multe sono diminuite, ma continuiamo a chiederci se significhino sicurezza e pensiamo di no. L’amministrazione ha incassato 20 milioni di euro. Almeno il 50% deve restare in un fondo di riserva: chiediamo che gli altri 10 vadano all’educazione stradale". "Il tema della velocità è centrale – ha proseguito Barbara Felleca – ma quella delle multe seriali è una questione diversa. Aumentando la visibilità dei velocar, in viale Etruria siamo passati da 20.600 eccessi di velocità a settembre a 10.900 a dicembre; in viale XI agosto da 12.600 a 3.400. Avevamo anche chiesto che il Comune facesse pagare solo la prima di più multe in sequenza, ma c’è stato detto no".

Dalle associazioni quindi, la richiesta di un impegno trasversale, superando le divisioni politiche. Stefano Guarnieri ha evidenziato gli interventi strutturali fatti dal Comune, in particolare lungo via Pistoiese, e i passi avanti ottenuti con la legge sull’omicidio stradale. "Abbiamo chiesto anche una cabina di regia – ha detto – e al momento manca. Inoltre andrebbero resi accessibili i dati dei vigili per approfondimenti". "Da inizio anno – ha proseguito Valentina Borgogni, ricordando anche l’accordo sottoscritto con Bagno a Ripoli - abbiamo avuto a Firenze 4 mortali e le famiglie non hanno potuto usufruire del supporto psicologico, sospeso dal 31 dicembre". Carmelo Abbate, di D6 Group Drive Responsibly, ha evidenziato l’importanza di guidare in modo responsabile. Infine, è stato ricordato il progetto David sulla sicurezza stradale, lanciato anni fa dall’allora assessore Mattei. "È la prima volta dal 2013 che vengo chiamato a parlare di un progetto che ha fatto da apripista – ha commentato Mattei ricordando quell’esperienza -. Mi fa piacere che Iv se lo sia ricordato, il mio ex partito non lo ha fatto".