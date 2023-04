Dalle 20 nella Sala Grande

di Chiara Caselli

Nell’ottobre scorso ha annunciato il suo ritiro dalle scene per l’insorgere di una grave malattia e ad inizio anno ha detto addio alla direzione musicale generale della Staatsoper Unter den Linden di Berlino, che guidava dal 1992. Ma Daniel Barenboim, con grande soddisfazione sua e di tutti, non si è dato per vinto: a febbraio ha diretto Mozart alla Scala di Milano e stasera sarà di nuovo e felicemente al Teatro del Maggio, in un concerto straordinario che vuole essere di buon auspicio per il futuro dell’istituzione fiorentina in un momento di particolare difficoltà.

Nella Sala Grande, alle 20, il maestro ottantenne guiderà l’Orchestra nell’esecuzione di due delle più note sinfonie di Beethoven, la Sesta e la Quinta: segno esemplare di un’energia ritrovata grazie alle cure e ad un più tranquillo stile di vita, ma anche e soprattutto all’ostinata volontà di far musica e alla fiducia sconfinata nell’efficacia di un linguaggio universale, da sempre concepito dal maestro argentino come strumento indispensabile di pace.

Considerato uno degli artisti più eminenti dei nostri giorni, da decenni, sia come pianista che come direttore d’orchestra, Barenboim ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo ed è salito sul podio delle più prestigiose orchestre internazionali. Nella sua carriera si annoverano anche le direzioni musicali dell’Orchestre de Paris, del Teatro alla Scala di Milano, della Chicago Symphony Orchestra. Il suo nome è legato a quello del Maggio Musicale dal 1967, quando si esibì al pianoforte sotto la direzione di Zubin Mehta, cui è legato da una lunga e profonda amicizia e da uno splendido sodalizio artistico. Convinto sostenitore del potere della musica di superare i pregiudizi, placare i conflitti, promuovere il dialogo, Barenboim, di famiglia ebraica, a fine millennio ha fondato insieme allo studioso palestinese Edward Said la West-Eastern Divan Orchestra, composta da musicisti provenienti da Israele, Palestina, Egitto, Libano, Siria, Giordania, Iran e Spagna, per favorire la cooperazione tra popoli nemici e l’integrazione fra culture diverse.

Con le stesse finalità, il maestro ha intitolato a Said, scomparso nel 2003, la Barenboim Said Akademie in cui tuttora tiene masterclass settimanali. Fondata nel 2015 con sede a Berlino, l’accademia riunisce talenti musicali che provengono soprattutto dal Medio Oriente e dal Nord Africa.