Dalla suora al tifoso: le storie di chi aspetta

Santa Maria Novella è nel caos. Davanti al tabellone degli orari si è riunito un folto capannello di gente inferocita per i disagi.

Studenti, turisti, lavoratori: tutti con gli occhi appiccicati a quello schermo che aggiorna in continuazione i ritardi. Trenta, cinquanta, settanta minuti.

"Stasera voglio essere a Napoli per lo scudetto, ma il mio treno non è ancora stato annunciato" dice Giuseppe, visibilmente irritato. "Sono due ore che vago per la stazione, ma non posso perdermi i festeggiamenti".

Quattro ragazzi guardano il tabellone e un’espressione di sgomento si dipinge sui loro volti.

"Studiamo ingegneria informatica. Stamani abbiamo avuto quattro ore di corsi e l’ultima cosa che volevamo è che il nostro treno fosse in ritardo di un’ora, chissà quando arriveremo a casa. Ma siamo pendolari e ai ritardi siamo abituati".

Intanto, qualcuno chiama i familiari per dire che non arriverà a casa, qualcun altro si siede a terra, con gli occhi persi nel vuoto.

Tra la folla, c’è anche una suora, ieratica in mezzo al via vai di persone.

"Dovevo andare a Roma, per un corso di formazione molto importante. Purtroppo, perderò le lezioni perchè il mio treno ha un ritardo di settanta minuti.

Inoltre, vengo da Pontassieve e sono alla stazione da quasi tre ore. Uno spreco di tempo e soldi!".

Ma, in mezzo alla gente scocciata, arrabbiata e stanca, ci sono Annalisa e Luciana, due signore allegre che ridono e scherzano tra di loro.

"Dovevamo andare a Roma e il nostro treno non è stato nemmeno annunciato. Ma siamo contente: stasera c’è il concerto di Renato Zero! Non ci importa dei ritardi o dei treni sviati dai binari. Da Renatone ci andiamo, al costo di arrivare a Roma a piedi!".

Benedetta Macchini