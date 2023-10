Dalla piazza un unico grido di dolore: "I nostri cugini scomparsi al rave"

di Antonio Passanese

Sventolano i colori di Israele in piazza Duomo. E insieme alla Stella di David c’è anche la bandiera dell’antico Iran persiano dell’associazione fiorentina Anahtta che raccoglie centinaia di profughi fuggiti negli ultimi anni dalla dittatura degli Ayatollah e dalle violenze della polizia morale. Gli uni accanto agli altri, segno evidente che due religioni, due culture diverse, due popoli, possono convivere, senza violenze e prevaricazioni. Davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale, si sono ritrovati in 500, e ognuno portava con sè un segno per dimostrare la propria vicinanza al popolo ebreo: dalla kippah (il copricapo usato per entrare nei luoghi di culto), a fazzoletti di colore bianco e azzurro avvolti al collo, sulle spalle, ai polsi.

Davanti al piccolo palco dal quale le forze politiche dell’intero arco Costituzionale si sono avvicendate per sostenere la causa israeliana, decine di volantini con i volti delle persone rapite da Hamas e una grande Stella di David realizzata con le candele. "Non siamo qui per aizzare le folle – ha voluto sottolineare il console onorario di Israele Marco Carrai e organizzatore della manifestazione – siamo qui per confermare il diritto-dovere di Israele e del suo popolo di esistere. Non siamo qui contro la Palestina che ha eguale diritto di esistere". Dopo il presidente della comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, e il rabbino Gadi Piperno, si sono stretti alla piazza e al popolo ebreo (mancava solo la sinistra estrema) il sindaco Dario Nardella (che ha proposto al presidente di Rondine Cittadella della Pace un evento in piazza Signoria che vedrà insieme israeliani e palestinesi), il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la direttrice di QN-Nazione-Resto del Carlino-Giorno, Agnese Pini. E poi i rappresentanti del Pd, Fdi, Lega (la cui europarlamentare Susanna Ceccardi chiede di stoppare fondi destinati all’autorità palestinese), Più Europa, Italia Viva, Centro, Forza Italia. E il governatore Eugenio Giani, che aveva annunciato la sua presenza ma è arrivato solo alla fine del presidio. Ieri però in piazza Duomo c’erano soprattutto ragazzi. Come il 26enne Harel Koka, studente di grafica, a Firenze da due anni ma originario di Tel Aviv, dove ha i genitori, due fratelli, familiari e amici. "Vivono nel terrore, soprattutto quando iniziano a suonare le sirene – racconta – Passano la maggior parte del loro tempo nei bunker. Non so cosa accadrà ma da un momento all’altro mi aspetto la chiamata alle armi".

Shavi Haril, che di anni ne ha 40, indossa una maglietta con la scritta: “Basta terrorismo, Pace tra Israele e Palestina“. Negli ultimi giorni ha provato a contattare i suoi parenti che si trovano in un kibbutz a vicino alla Striscia di Gaza. "Non so che fine abbiano fatto – singhiozza – sono dispersi. Temo per le loro vite: mia sorella, mio cognato e due nipoti sembrano essere scomparsi". Charlotte Steinberg, 26 anni, e Atara Globus, 22, entrambe studentesse della Syracuse University di Firenze, si stringono come a volersi dare forza e mostrano un cartello azzurro con una scritta bianca: “Bring Back Our Family (Riportateci i nostri famigliari, ndr)“. Tre cugini erano al famoso rave nel deserto, e di loro non si sa più nulla. "Tanti dei nostri amici risultano dispersi. I nostri cugini prima di sparire nel nulla hanno chiamato casa per dire che erano sotto attacco poi non li abbiamo più sentiti. Crediamo siano morti – ricostruiscono le due ragazze – Il terrorismo non giustifica la causa palestinese. Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri fratelli e le nostre sorelle". Durante l’intervento del sindaco cinque militanti dei centri sociali si sono presentati in piazza urlando "Assassini, assassini" e provocando la rabbia di molti dei presenti.